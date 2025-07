La Nueva EPS emitió un comunicado oficial para aclarar lo sucedido el pasado 21 de julio de 2025 en su Oficina de Atención al Afiliado (OAA) de Neiva, donde falleció el señor José Alberto Trujillo Perdomo. El documento, fechado el 22 de julio, detalla las circunstancias del hecho y las acciones adoptadas por el personal médico presente en la sede.

De acuerdo con la entidad, el señor Trujillo Perdomo acudió en horas de la mañana a la sede de atención con el fin de realizar un trámite administrativo relacionado con la solicitud de un servicio médico para la señora Rosalía Charry Casanova. Mientras se encontraba en la fila preferencial, el usuario sufrió un infarto.

Ante la emergencia, personal médico administrativo presente en la sede —específicamente el director médico y el coordinador de gestión hospitalaria— actuó de manera inmediata para brindar primeros auxilios. Según el comunicado, ambos funcionarios intervinieron en virtud de su formación profesional y del juramento hipocrático, realizando maniobras de reanimación mientras se gestionaba la llegada de una ambulancia. No obstante, no hicieron referencia a las denuncias sobre la inspección hecha por la Procuraduría, en la que identificaron que no había desfibrilador, por ejemplo.

La EPS también explicó que, tras las respectivas indagaciones, se estableció que la visita del afiliado estaba motivada por la necesidad de gestionar un servicio médico, no para una consulta personal sino para un familiar. Asimismo, reiteró que el personal que atendió la situación actuó con diligencia y en el marco de sus responsabilidades.

En su comunicado, Nueva EPS expresó sus condolencias a la familia y allegados del señor Trujillo Perdomo, manifestando su solidaridad ante la pérdida y reconociendo el impacto que este tipo de situaciones genera en la comunidad de afiliados.

Este pronunciamiento busca brindar claridad sobre lo ocurrido y resaltar el compromiso institucional con la atención de emergencias, aún en espacios administrativos. Aunque la EPS no se refirió en detalle a las condiciones generales de la sede ni a eventuales medidas correctivas, sí enfatizó la actuación médica inmediata y la colaboración con los entes correspondientes para esclarecer los hechos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.