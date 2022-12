Con armas de fuego, así llegaron algunos desconocidos a la conmemoración del quinto día de la novena que se estaba adelantando en la vereda Hierbabuena, en el municipio de Chía, Cundinamarca, el pasado 20 de diciembre.

La llegada de los hombres no identificados no alertó a la comunidad, debido a que a este tipo de eventos suelen asistir familiares y conocidos de quienes viven en el sector; sin embargo, esperaban todo menos que se tratase de asaltantes que terminaron robando sus pertenencias.

De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, los ladrones intimidaron con armas de fuego a los asistentes, entre los que se encontraban niños, adultos mayores y mujeres. Para evitar que escaparan los amordazaron y amarraron de pies y manos.

En el robo se llevaron dinero en efectivo, celulares, joyas e incluso escaparon en un vehículo que pertenecía a uno de los asistentes. Hasta el momento no se ha logrado identificar a los asaltantes; sin embargo, las autoridades adelantan el proceso de investigación para ubicar el carro hurtado.

Por su parte, desde la Alcaldía de Chía anunciaron que se reforzará la presencia de uniformados en eventos masivos y se atenderá la solicitud de la comunidad si consideran necesario que se acompañe en este tipo de eventos.