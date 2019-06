El proceso lo lleva la Corte Suprema de Justicia y empezó por una serie de publicaciones en la cuenta de Twitter del senador de los Decentes por los que su colega del Centro Democrático consideró que se vieron vulnerados sus derechos.

Por eso, pese a que no se logró la conciliación, si se planteó que Bolívar revise los trinos que fueron motivo de discusión, según le dijo él mismo a Caracol Radio:

“Inicialmente no conciliamos pero quedamos en llegar a un acuerdo posterior porque me están pidiendo retractarme de muchos tuits y muchos retuits, y eso obviamente no lo voy a hacer porque me anularía como persona”.