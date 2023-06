Corea del Sur no parece estar muy lejos para 18 niños y jóvenes de los grados de 2° a 8° del Colegio Montessori tras los excelentes resultados obtenidos en el Torneo Juvenil de Robótica 2023 (IYRC Colombia 2023) de los equipos Montechssori Sigma y Montechssori Delta en abril de este año.

La Asociación Internacional de Robótica Juvenil aseguró que los niños del colegio demostraron sus competencias en robótica frente a estudiantes de otros 30 países. Es por eso que los niños viajarán hasta la ciudad Daejeon en Corea del Sur a representar a Colombia y demostrar sus capacidades en robótica frente a otros 2.000 estudiantes de otras regiones. Se irán del 27 de julio al 8 de agosto.

(Vea también: ¿Robot sería el nuevo ‘crack’ del fútbol? Podría jugar como Messi o Cristiano Ronaldo)

La competencia cuenta con 12 categorías distintas divididas en Kinder (6 a 8 años), Junior (9 a 12 años) y Senior (13 a 17 años) y habrá presencia de 10 equipos conformados por 30 estudiantes, entre los que están los 18 estudiantes del Montessori.

En el encuentro del país asiático, que se hará en el Daejeon Convention Center (DCC), los niños y jóvenes serán parte de distintas actividades como la Competencia Internacional de Robótica Juvenil donde se espera que mejoren sus competencias en áreas de ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (Steam) y otros retos y obstáculos como pruebas de robótica como sumo, Steam, Space Rescue, Intergalactic Soccer, entre otros retos. También habrá actividades multiculturales para aprender de los demás países.

Lee También

El equipo Colombian Phoenix

Desde el High Tech Institute, Colombia en el país coreano será representado por el ave fénix, un animal mitológico y simbólico que une a todos los colegios y equipos que se alían en nombre de un solo equipo para representar a Colombia. “En ellos depositamos la esperanza del renacer de nuestro país. Un renacer basado en la paz, el ingenio y las habilidades de nuestros conciudadanos que transforman Colombia”, expresaron en un comunicado.

Uno de los participantes

Martín Trujillo Carmona tiene ocho años y está en 2° del Colegio Montessori. Es uno de los niños que participará del encuentro en Corea del Sur.

“Tengo ganas de ir a Corea del Sur porque me quiero divertir, aprender y representar mi país. Me gustan los robots porque aprendo y me enseñan a resolver problemas. El mío funciona empujando, lo construimos para la competencia en Corea del Sur de sumo robótico”, expresó Martín.

Su robot demoró en hacerse una hora y dice que lo más difícil “fue ponerle las llantas”, lo logró con un poco de ayuda. En el futuro quiere construir uno que le ayude a las personas, por lo que este tipo de iniciativas pueden ayudarle a desarrollar más habilidades.