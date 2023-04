El robot Digit, desarrollado por la empresa Agility Robotics, sufrió un desplome después de trabajar durante 20 horas seguidas en medio de pruebas en Estados Unidos.

Digit es un robot bípedo diseñado para trabajar en ambientes difíciles para los humanos, como almacenes y fábricas. Tiene la capacidad de caminar en terrenos irregulares y subir escaleras, lo que lo hace útil en la entrega de paquetes y en la logística de almacenamiento.

El robot habría trabajado durante 20 horas seguidas sin interrupción, y luego se desplomó repentinamente mientras estaba apilando unas cajas ante la mirada de varias personas.

Después de que se viralizara el video a través de redes sociales, los internautas empezaron a comentar sobre el posible ‘cansancio’ del robot y como la larga jornada laboral había terminado por afectarle.

Sin embargo, la compañía responsable se refirió a este hecho asegurando lo siguiente: “Con una tasa de éxito del 99 % durante unas 20 horas de demostraciones en vivo, Digit sufrió un par de caídas en ProMat”.

Cabe mencionar que este episodio que le ocurrió a Digit se dio en medio de la feria comercial de industria y distribución ‘ProMat2023’, donde lo llevaron a presentarse para demostrar sus aportes a las fábricas del mundo.

With a 99% success rate over about 20 hours of live demos, Digit still took a couple of falls at ProMat.

We have no proof, but we think our sales team orchestrated it so they could talk about Digits quick-change limbs and durability. #ConspiracyTheories pic.twitter.com/aqC5rhvBTj

— Agility Robotics (@agilityrobotics) April 6, 2023