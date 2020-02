green

“Mi esposa deja al niño normalmente a las 8:00 de la mañana en el jardín. A las 8:40 a.m. me llama el vigilante del conjunto manifestándome que el niño estaba en las instalaciones del conjunto. La verdad no tenemos idea qué pasó”, contó Wilmar Plata, papá del niño, a Noticias Caracol.

Sobre el peligroso descuido, Plata les exigió una explicación a las directivas del jardín Liceo Florence Kinder Garden —ubicado en la localidad de Kennedy— quienes manifestaron que “el niño se salió de un tercer piso donde estaba recibiendo las clases y, por cuestiones ajenas al jardín, el niño se va”.

En los videos de las cámaras de seguridad del conjunto, revelados por el noticiero, se aprecia al menor corriendo por las calles sin ninguna supervisión de un adulto. También se evidencia cuando ingresa al conjunto, golpea en la puerta de su vivienda y es detenido por los guardas de seguridad.

Minutos después, en una de las grabaciones se observa cuando una profesora del jardín llega al conjunto residencial buscando al menor y se lo lleva nuevamente al jardín.

Acerca de la situación, el papá del niño denunció que al buscar una respuesta o investigación del ICBF y las secretarías de Integración Social y de Educación, le dijeron que “no tenían las competencias para adelantar las pesquisas por ser un jardín privado”, señaló Caracol Radio.

Sobre la denuncia, el jardín emitió un comunicado en el que señaló: “Nicolás logró salir de la institución y de inmediato la profesora notó su ausencia y fue en su búsqueda, alcanzándolo en la portería de su conjunto, ubicado a una cuadra de nosotros, regresando al jardín la profesora con el niño […]. Reconocemos nuestra responsabilidad, por lo tanto, hemos tomado medidas correctivas para el control en las puertas de salida y de entrada para de esta manera mitigar los riesgos de los niños y niñas”.

La secretaria de Educación Edna Bonilla explicó en el noticiero de televisión que la instancias encargada de este caso es la Secretaría Integración Social; aunque ya se está haciendo un trabajo conjunto con su entidad para hacer las indagaciones.