green

Merlano, antes de nombrar a los supuestos cómplices en la entrevista con Semana, comenzó diciendo: “Yo no me considero una delincuente”, y prosiguió asegurando que “nunca había visto tanta persecución”.

Lo anterior, lo mencionó aseverando que el presidente Iván Duque estaba “enfocado en recompensas”.

“Pero hay una recompensa que me llama de sobremanera la atención, y es que yo logro escaparme de los raptores; o sea de las personas que ayudaron a fugarme, porque sí, yo me fugué de una clínica con la ayuda, como lo dije anteriormente, de la familia Char y la familia Gerlein”, manifestó.

Aclaró que en su fuga, el primero de octubre del 2019, no se refería a la participación de su expareja sentimental Julio Gerlein, sino a las siguientes personas:

Julio Eduardo Gerlein (hijo de Julio Gerlein).

Margarita Eugenia Gerlein (hija).

Fuad Char

Alex Char

Arturo Char

Katia Nule

Cuando Dávila le preguntó a la condenada exsenadora si ¿Arturo Char debería estar preso?, ella aseguró: “Claro, él es el artifice de todo esto”.

Además, dijo que deberían estar presos “Fuad Char, Arturo Char, Alex Char, Faisal Cure, Julio Eduardo Gerlein (hijo)”.

“Quienes organizaron mi fuga fueron los Gerlein y los Char […]. no se cuánto pagaron, pero me dijeron que me iban a ayudar y que iba a tener una vida tranquila, me lo dijo el abogado Muñetón”, añadió Aida Merlano en la entrevista.

La prófuga también habló sobre una video llamada que le hicieron “desde el teléfono de Julio Gerlein”. Además, señala que todos los cómplices “ellos estaban reunidos con la persona que vi luego de la fuga en el apartamento donde me tenían escondida en Bogotá”, y asegura que “personas armadas” le quitaron su celular.

Finalizó, diciendo: “No me dejaron libre y tampoco me cumplieron las cosas y las promesas que ellos tenían para mí”, sobre los supuestos cómplices.