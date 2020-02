green

La denuncia del grave hecho la hizo la mamá de la menor, en Noticias Caracol, que indicó que todo ocurrió el pasado miércoles cuando la menor “comenzaba su bachillerato” en el colegio José María Vargas Vila, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de la capital.

La adolescente era víctima de bullying desde hace un año, porque, según la versión de la madre en el medio: “Le prohibí la amistad con ellas”, ya que “las mamás las dejan tener novios y usar piercing”, situaciones que, asegura, le tiene prohibidas a su hija.

Desde ese momento, contó la mujer en el noticiero y en Blu Radio, comenzaron las agresiones contra la menor; sin embargo, en esta última oportunidad fue agredida físicamente por estudiantes que no superan los 14 años.

“A la niña, dentro del colegio, la agredieron unas 10 niñas. Primero, la tiraron escaleras abajo; ella se paró para irse y luego al salir del colegio la siguieron agrediendo, la tiraron al piso, la encendieron a puños y patadas y la dejaron inconsciente. Le pusieron una navaja y le hicieron dos puntazos en el cuello. Cuando estaba inconsciente le cortaron el cabellito. Las amigas que la defendieron dicen que le iban a pegar chicle, pero no alcanzaron”, relató en el informativo de televisión.

Sobre ese hecho, la secretaria de Educación Distrital Edna Bonilla dio su versión y contó en la emisora:

“La información que tenemos es que se presentó una disputa al interior del colegio, pero ellas se citaron en un potrero a las afueras del colegio, donde ocurrió toda la agresión. Investigamos si es un caso de bullying o de hostigamiento”.

Bonilla también aseveró que por “información de las otras familias” había rivalidad entre las estudiantes “por un chiquito, un niño”, y advirtió que “independientemente de la razón, es inaceptable que estas situaciones se presenten”.

No obstante, en la entrevista con la frecuencia, la funcionaria desmintió la versión de la mamá y aclaró que “la niña no tiene heridas por arma cortopunzante en el cuerpo”, pero sí confirmó que cuando la menor quedó inconsciente le cortaron el cabello.

Finalmente, la mamá se quejó del compromiso del colegio con el caso, ya que asegura que se acercó el viernes “para pedirle los datos (de las agresoras) al rector para poner la denuncia, pero él no me quiso colaborar y me tocó con la ayuda de la Policía”.

Después del alarmante caso de violencia contra la menor, el hermanito de la víctima le dijo a su progenitora que no quería volver al colegio porque “tiene miedo”, añadió el noticiero.