Una nueva tragedia conmocionó al departamento de Magdalena. Daniel Estiven Rodríguez, hijo de Leonith Rodríguez, un destacado líder social de la comunidad, perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica mientras jugaba en su hogar.

El menor intentó desconectar un electrodoméstico, pero el cable presentaba una sección descubierta, lo que provocó un paro cardiorrespiratorio fulminante.

A pesar de los esfuerzos de familiares y vecinos por auxiliarlo y trasladarlo rápidamente a un centro médico, los profesionales de la salud confirmaron que el niño llegó sin signos vitales. La noticia ha generado una profunda consternación en la comunidad, especialmente en el barrio La Playa, donde residía la familia.

Hace menos de 30 días, otro niño falleció en circunstancias similares en el municipio de Algarrobo, Magdalena. En aquella ocasión, la víctima entró en contacto con una lámina de zinc energizada por un cable de alta tensión.

Leonith Rodríguez, padre del menor, expresó su profundo dolor al recordar que, pocas horas antes del accidente, había dejado a su hijo sano y feliz. “No lo puedo creer. Me fui tranquilo a trabajar y cuando regresé me encontré con que mi bebé había muerto. Es el peor dolor que he sentido en mi vida”, dijo entre lágrimas.

Vecinos como Rosa Méndez manifestaron su solidaridad y han comenzado a revisar sus propias instalaciones eléctricas. “Esto nos deja una gran lección. No podemos esperar que pasen más tragedias para darnos cuenta del peligro que tenemos en nuestras propias casas”, comentó.

El ingeniero Edison Castillo, especialista en redes eléctricas, explicó que los accidentes por electrocución en niños son más comunes de lo que se cree y que la mayoría pueden prevenirse con medidas básicas de seguridad.

“El deterioro de los cables, el uso de extensiones en mal estado y la manipulación inadecuada de los tomacorrientes son factores de alto riesgo. Los niños son especialmente vulnerables porque no son conscientes del peligro que representa la electricidad”, afirmó.

Castillo recomendó inspecciones periódicas en las viviendas para detectar fallas eléctricas y enfatizó la importancia de educar a los niños sobre los riesgos de la electricidad desde una edad temprana.

Y es que, el departamento de Magdalena enfrenta serios desafíos en su infraestructura eléctrica, particularmente en zonas rurales y barrios con servicios básicos deficientes. Según expertos, muchas instalaciones no cumplen con los estándares de seguridad, y algunas viviendas dependen de conexiones improvisadas que aumentan el riesgo de cortocircuitos y electrocuciones.

