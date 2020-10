En un video que publicó en redes sociales, el congresista, que hace poco renunció al partido de La U, aseguró que hace varios meses se desconoce el paradero de esta joven de 15 años.

En la grabación, Barreras se dirigió al ministro y le preguntó “¿dónde están los tres niños que sobrevivieron al bombardeo del Caquetá?” y “¿por qué no lo ha informado a los colombianos?”.

Sobre esos menores se conoció una versión de varios habitantes de la zona que aseguraron que tres niños habían sido “rematados” después del bombardeo al campamento de las disidencias de las Farc, el 30 de agosto de 2019 en San Vicente del Caguán —del que también se dijo dejó más de 15 víctimas menores de edad—.

Sin embargo, Barreras los puso nuevamente en la conversación y se centró en una joven de 15 años que apareció semanas después, cuando quedó consignado en los reportes que había perdido el brazo en un accidente de tránsito y no en el bombardeo.

Así se ve en la historia clínica de la niña, que también compartió el senador:

“Paciente que ingresa en compañía de comisaría de familia, procedente de la vereda La Novia, quien refiere que hace tres meses durante el desplazamiento en una motocicleta en calidad de parrillera presentó accidente de tránsito que generó avulsión completa de su miembro superior derecho. No recuerda por qué vía fue el accidente de tránsito, no se acuerda quién le prestó primeros auxilios, no recuerda dónde le suministraron los primeros auxilios”.