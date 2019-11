green

Luego de recoger los testimonios de algunos habitantes de la zona rural aledaña a la vereda Aguas Claras II, en San Vicente del Caguán, donde sucedió el cuestionado bombardeo, el periodista Guillermo Gómez reportó en Noticias Uno que, según la comunidad, en ese operativo habrían muerto entre 16 y 18 niños, tres de los cuales habrían sido “acribillados por el Ejército luego de que salieron heridos del lugar”.

Según el informe presentado por ese noticiero, la comunidad aseguró que, a aproximadamente dos kilómetros del sitio del bombardeo, “fueron rematados” los tres menores que huían pidiendo auxilio luego de las explosiones.

“Cargaban perros persiguiendo los niños y los mataron por allí al frente de unos potreros”, le dijo José Fernando Saldaña, campesino de la zona, a ese medio de comunicación.

De acuerdo con otros testimonios citados por el informativo, el día del ataque aéreo que dejó 8 menores muertos (según el reporte oficial de la Fiscalía) además hubo drones sobrevolando la zona.

Dichos dispositivos siguen con frecuencia a campesinos de ese sector, explicó Idaly Saldaña, también vecina de esa vereda, a Noticias Uno.

Cabe recordar que varias fuentes oficiales del Gobierno Nacional, entre ellas el renunciado ministro de Defensa Guillermo Botero, han asegurado que previo al sonado operativo, donde además murió alias ‘Gildardo Cucho’, no se sabía de la presencia de menores de edad en el campamento atacado.

“En este caso que no se tenía el conocimiento y se tomaron esas decisiones, seguramente no se hubiera tomado esa decisión porque no podemos agredir menores de edad”, dijo el pasado 7 de noviembre el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en Caracol Radio.

Mire aquí el informe de Noticias Uno: