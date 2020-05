green

“Yo no di ninguna orden en contra de ningún periodista, de ningún magistrado, político o contra el gobierno”, respondió el oficial de manera contundente, luego de que le preguntaran en el diario si el seguimiento que se denunció sobre 130 personas era una orden directa de él.

Martínez resaltó en la entrevista que de “cuestiones operacionales no tenía conocimiento”, descargó toda la responsabilidad en el área de inteligencia del Ejército y, de nuevo, negó cualquier responsabilidad con el escándalo de las ‘chuzadas’.

Al general también le preguntaron si sabía o tenía alguna información sobre las personas interesadas en obtener información por medio de interceptaciones ilegales, y su respuesta fue que se trata de “una guerra de desinformación”.

“Me han cogido a mí de ‘chivo expiatorio’ y, seguramente, lo que se busca es distraer para que no se adelanten otras investigaciones […] Esto seguramente se hizo de manera clandestina, a mutuo propio, sin el conducto ni la autorización de algunos superiores”, agregó.

Martínez, en la charla con El Tiempo, ‘metió las manos al fuego’ para defender la institución que alguna vez comandó, y negó las ‘chuzadas’: “Yo no creo que se hayan presentado interceptaciones, porque el Ejército no tiene capacidad […] la Fiscalía lo que ha hecho es abrir una investigación con base en una información de prensa, pero yo no conozco documentos creíbles que confirmen que eso se haya hecho”.

Otro de los temas de la entrevista fue sobre el fallido nombramiento de Martínez en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán), de donde fue ‘descabezado’ por el escándalo preciso cuando estaba listo para ser nuevo agregado de Colombia.

“Me siento una víctima. Estos son atropellos contra mi honra y mi dignidad, y la de mi familia […] el Presidente (Iván Duque) tendrá sus razones para hacerlo y yo lo respeto”, dijo.

El general se mostró dolido por la decisión de reversar su nombramiento en la Otán, pues fue el mismo ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, el que hizo pública la información al advertir que la Fiscalía incluirá estas nuevas revelaciones, que destapó la Revista Semana, en la investigación que se le adelantaba a Martínez.

Además, Noticias Caracol recogió la reacción del abogado Jaime Granados, que representa a Martínez en este caso, quien, antes de que se conociera la decisión de la Fiscalía, ya había dicho que su cliente no tiene relación con los casos de espionaje ni hay prueba que vincule con esos hechos.