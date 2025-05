La segunda carta publicada por Álvaro Leyva —en una hora estratégica porque es cuando los programas radiales y de televisión le van a dar más relevancia— provocó debate en todas las emisoras de Colombia. Entre esas, Blu Radio.

Allí, los oyentes escucharon diferentes puntos de vista: los que no creen en las palabras de Leyva, aquellos que esperan que el excanciller respalde sus palabras con pruebas sobre la supuesta drogadicción del presidente, los que entienden el contexto y saben que detrás de esa carta, más que una preocupación por el presidente o el país, hay una venganza por parte del excanciller; aquellos que creen solo una parte de lo que dice Leyva, entre otros puntos de vista.

La mayoría fueron expuestos en el debate de Blu Radio. Con un tono tranquilo, todos los miembros de la mesa expusieron sus puntos de vista, satanizaron las acciones del presidente, criticaron a Álvaro Leyva, encontraron concoordancia en el relato y pusieron en tela de juicio algunos aspectos de la carta.

Sin embargo, luego de 40 minutos de debate, la situación se empezaba a salir de control. El tono con el que empezaron fue desapareciendo y se empezaban a ‘pisar’, como se le conoce radialmente a superponer la voz entre los diferentes emisores. Esto no debería suceder porque el mensaje y lo expresado por los panelistas no se entiende, razón por la que Néstor Morales tuvo que hacer una primera y muy respetuosa intervención. “Les voy a pedir el favor a todos. Me hablan de a uno, si me aceptan, una cordial reconvención”, aseguró el conductor del programa.

La conversación y los puntos de vista sobre las aristas y diferentes situaciones siguieron apareciendo, pero no pasaron ni 3 minutos de le “reconvención” de Morales cuando de nuevo se estaban ‘pisando’. Esta segunda situación ya sacó de quicio a Néstor, que decidió subir la voz más que todos y dar por cerrado el tema.

“¡De a uno! —dijo con voz exaltada y con una consecuencia inmediata: todos se callaron— Ya, no más. En serio. No más. No puede ser. Me da pena con ustedes. Voy a cerrar esta discusión. No puede ser tanta indisciplina porque los oyentes merecen respeto. Les voy a llamar la atención: pedirles que hablen de a uno encarecidamente. Me da pena con ustedes, termino el debate aquí…”, dijo Néstor antes de hacer un corte.

La “reconvención” sirvió porque en el resto del programa, los panelistas no volvieron a cometer el mismo error y, por respeto a los oyentes, respetaron la palabra de los demás en la siguientes conversaciones y debates.

Lee También

Qué decía la carta de Álvaro Leyva

En una carta de ocho páginas, cargada de acusaciones y un tono de urgencia, el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, ha lanzado una andanada de señalamientos contra el presidente Gustavo Petro, afirmando que sufre de una “enfermedad” producto de una adicción que compromete su capacidad para gobernar. Leyva exige la renuncia inmediata del mandatario y propone una transición ordenada, argumentando que la situación actual representa una “tragedia nacional”.

La misiva, que Leyva describe como una continuación de una carta previa enviada el 22 de abril, detalla una serie de incidentes ocurridos durante viajes internacionales del presidente Petro, que según el exministro, evidencian un comportamiento errático y preocupante. Leyva menciona específicamente la “desaparición” del presidente en París, en 2023, como un ejemplo de la gravedad de su condición, respaldando sus afirmaciones con “un sin número de testimonios”.

“Señor Presidente Petro, usted está enfermo. Su desaparición en París fue la reiteración de una conducta que puso de manifiesto una vez más la gravedad de su condición. De su adicción”, escribe Leyva, quien también critica la firma del Decreto 1009 del 24 de junio de 2023, calificándolo de “falsa motivación” e “ideológica”.

El exministro no se limita a señalar el presunto problema de adicción, sino que también describe una serie de episodios que, en su opinión, demuestran la incapacidad del presidente para ejercer sus funciones. Menciona un “escándalo” en Florencia, Italia, que requirió la intervención de la policía local, la cancelación de una reunión con el ex primer ministro británico Tony Blair en Davos, y la ausencia injustificada a un evento con la Corte Suprema de Chile.

Leyva también relata incidentes durante visitas de Estado a Alemania y China y una conversación fallida con Turquía. En Alemania, Petro habría causado “molestia” con sus comentarios sobre la caída del Muro de Berlín. En China, insistió en tratar el tema del metro de Bogotá con el presidente Xi Jinping, a pesar de las advertencias de la embajada china, y luego se comportó de manera inusual en un banquete oficial. Y en Turquía, ignoró las llamadas gestionadas por Leyva a solicitud de Laura Sarabia.

El exministro argumenta que Petro ha perdido la “auctoritas”, o autoridad moral, necesaria para liderar el país, y que su comportamiento está afectando la imagen de Colombia a nivel internacional. “La inhabilidad manifiesta que ha demostrado usted para gobernar nuestra nación le ha restado títulos para ser nuestro personero frente al mundo”, escribe Leyva.

En su carta, Leyva insta al presidente Petro a “revisar su permanencia en la Presidencia de la República” y propone una transición ordenada, basada en un acuerdo nacional que garantice la estabilidad institucional. “Hay que proceder prontamente. No hay tiempo que perder”, advierte Leyva.

La carta concluye con un llamado a la comunidad internacional, a través de los embajadores acreditados en Colombia, para que tomen conocimiento de la situación. Leyva expresa su “preocupación” por el presidente Petro y por el país, y espera que el mandatario “comprenda” la gravedad de sus acusaciones.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.