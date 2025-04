El reciente testimonio del excanciller, plasmado en la misiva, ha vuelto a poner bajo el reflector una polémica ocurrida en junio de 2023, cuando el presidente Gustavo Petro permaneció 48 horas sin reportarse ante su comitiva, medios de comunicación y el Gobierno colombiano durante su visita oficial a Francia.

A la luz de las declaraciones de Álvaro Leyva, Semana detalló los desconocidos pormenores de esos días de incertidumbre, de acuerdo con el relato de una fuente cercana a los hechos, con mención de las voces involucradas y la palpable preocupación de su círculo cercano.

Todo comenzó el 21 de junio de 2023, cuando Petro viajó a París con una agenda pactada, incluyendo encuentros con las autoridades francesas y la participación en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, que finalizaba el viernes 23 de junio. Sin embargo, su permanencia en la capital francesa se alargó inesperadamente y sin una justificación clara.

Sin embargo, el desconcierto se habría desatado desde la tarde del 23 de junio. Ni Alfonso Prada, el embajador; ni Carlos Ramón González, entonces director del Dapre; ni Álvaro Leyva, supieron exactamente dónde estaba el jefe de Estado.

De hecho, Leyva habría sido especialmente insistente. Según la revista, el excanciller visiblemente alterado con el pasar de las horas y la falta de respuestas, exclamó: “Díganme dónde está. Tiene que haber alguien de seguridad. No me vayan a decir que el sitio donde está el presidente no lo va a conocer seguridad nacional o la inteligencia francesa. Tienen que saberlo todo”.

La tensión se trasladó rápidamente al aeropuerto de Orly. Los periodistas, con sus maletas ya listas para el regreso, se vieron obligados a buscar alojamiento, por petición directa de Carlos Ramón González, quien, al verlos deambulando, les dijo, de manera despectiva, que parecían “venecos”, según la versión de las fuentes.

¿Cuándo apareció el presidente Petro en París?

En la madrugada del 24 de junio aún reinaba la incertidumbre. Leyva, quien no había podido conciliar el sueño debido a la situación, llegó a comentar: “Dígame dónde está el presidente, yo lo recojo, lo saco de donde sea, me lo pongo al hombro y me lo llevo al avión”.

Finalmente, el domingo 25 de junio, Petro reapareció en el aeropuerto. Su llegada, lejos de aclarar la situación, avivó los rumores. El semanario describió cómo el mandatario entró a la aeronave sin dar explicaciones de lo ocurrido y permaneció en su cuarto privado durante el viaje de más de 10 horas.

Posteriormente, de acuerdo con el reporte oficial, el presidente justificó su ausencia aduciendo “ajustes de agenda” y “problemas técnicos en el aeropuerto”. Sin embargo, como subrayó el medio citado, los informes meteorológicos y del aeropuerto de ese fin de semana no reportaron ninguna interrupción en las operaciones.

La incertidumbre continuó incluso al interior de la familia presidencial. En una entrevista con W Radio, Andrea Petro, hija del mandatario, reconoció que pasó unas horas con su padre y sus hijas ese fin de semana, pero la falta de detalles sobre las horas posteriores siguen siendo comidilla de los medios y la opinión pública.

El tema ha escalado considerablemente en los últimos días, con un amplio sector de la oposición expresando sus críticas en cuanto al actuar del presidente y las facultades mentales que pudiera tener para manejar el cargo público más importante del país. Dichas críticas han llevado a algunos congresistas a formular, incluso, la posibilidad de que el presidente sea sometido a pruebas de drogas, para develar si tiene alguna adicción.

