El pasado miércoles 29 de marzo, un ataque con explosivos por parte del Ejército de Liberación Nacional (Eln) al Batallón Especial Energético y Vial no. 10, que se encuentra ubicado en el corregimiento de Guamalito, de El Carmen, en Catatumbo, dejó un saldo de 9 militares muertos y 9 heridos.

Sin embargo en la tarde de este 11 de abril Noticias Caracol confirmó que el soldado identificado como Brayan Andrés Guerrero López, de 19 años de edad, y que resultó herido durante el atentado, falleció luego de permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

De acuerdo con el diario La Opinión, Guerrero estaba recibiendo atención médica para intentar salvarlo de las heridas ocasionados en su cabeza y pulmones. El joven era oriundo de Valledupar y se presentó como voluntario hace tan solo 10 meses para cumplir con su servicio militar.

“Él había dicho que quería quedarse en las fuerzas armadas, pero ya con este problema no creo. Este atentado es una injusticia porque si están haciendo la paz no tienen porque conspirar contra los soldados, que son unos pelaos que todavía no tienen mucha experiencia ni nada”, dijo en su momento Luz María Rodas, abuela del militar, a El Pilón.