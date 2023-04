Un nuevo ataque armado se presentó en Estados Unidos, dejando a cinco víctimas mortales, entre estas, el que ocasionó el pánico en el centro de la ciudad de Louisville.

(Le puede interesar: Nueva ley en Florida pondría en riesgo la vida de los ciudadanos; crece la preocupación)

Según confirmó la policía, el tiroteo tuvo lugar alrededor de las 8:30 de la mañana dentro de un edificio ubicado al 333 East Main Street, en el centro de Louisville.

Al parecer, el atacante entró a un banco con un arma, sin intención de robar, y simplemente abrió fuego contra las personas que estaban en su interior.

Video from a witness shows a chaotic scene at Old National Bank in downtown Louisville.

“Active shooter at the bank” an officer screams as multiple gunshots are fired on the background.

The details emerging from this are very grim. pic.twitter.com/Ax3Gc5imNg

— Dalton Godbey (@DaltonTVNews) April 10, 2023