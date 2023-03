Un nuevo tiroteo se presentó en una institución educativa de Estados Unidos. Fue más específicamente en el Colegio The Covenant, de la ciudad de Nashville, en Estados Unidos.

En principio, lo que se conoce es que la sospechosa ingresó al colegio por una de las entradas laterales, subió al segundo piso y comenzó a disparar, hiriendo de gravedad a tres niños y tres profesores, que rápidamente fueron trasladados al hospital y allí perdieron la vida.

La agresora, de 28 años de edad según informaron las autoridades, fue abordada por la policía y también fue dada de baja. En la investigación se dio a conocer además que llevaba dos rifles de asalto y una pistola.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023