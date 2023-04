En Florida crece la preocupación en los ciudadanos ya que la legislatura del estado, controlado en su mayoría por republicanos, aprobó una propuesta de ley que permite que las personas lleven armas cargadas sin necesidad de chequeos, licencias y entrenamientos, según informó NBC.

La medida será enviada al gobernador del estado, Ron DeSantis, para que la estudie, pero el republicano ya ha asegurado en constantes ocasiones que la firmará porque eso brindaría seguridad en las instituciones. “Es algo que siempre he apoyado y será hecho durante la sesión legislativa“, dijo.

“El derecho a llevar armas bajo la Constitución no requiere un permiso del Gobierno. Es hora de que nos unamos a los otros 25 estados para aprobar el derecho constitucional de portar armas”, indicó en su discurso anual sobre el estado.

De hecho, al preguntarle sobre si lo firmará el pasado fin de semana, el gobernador aseguró que si cuenta con los votos (que sí los tiene) lo hará.

“If I can get the votes,” Ron DeSantis tells a supporter when asked if he would call a special legislative session to pass a full open carry gun law in Florida at the Governor’s political event in Georgia.

He’s about to sign a permit-less concealed carry bill. pic.twitter.com/e1QxkUY4DS

— Grant Stern (@grantstern) April 1, 2023