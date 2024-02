El periodista nacido en Bogotá en 1958 venía batallando con un tumor en el cerebro que le estaba siendo tratado desde el año 2022.

Aunque no se han establecido las causas de su muerte, el periodista y también excanciller venía batallando con esa condición médica de la que había hablado en una entrevista de 2022 hecha por Gustavo Gómez (quien hoy anunció su muerte por la red social X).

(Vea también: De qué murió Rodrigo Pardo, reconocido periodista y exministro de Colombia).

Esto dijo Gómez en X:

Allí, Pardo recordaba cómo había esquivado la muerte luego de un accidente sufrido mientras montaba bicicleta con apenas 7 años.

“Mi enfermedad, el tumor que tengo en la cabeza, ha sido tratado y tengo una vida tranquila. Pero, en estricto sentido, tuve un episodio fuerte cuando tenía siete años. Montando en bicicleta, como decía mi mamá, me di un ‘costalazo’, aquí arribita de mi apartamento, donde vivían mis primos, los Posada. Quedé tirado en el piso, con la cara ensangrentada, muy mal“, detalló en ese momento el periodista a El Tiempo.

Lee También

Pardo también fue subdirector de El Tiempo y canciller de la República en el gobierno de Ernesto Samper (1994 a 1997).

El afamado periodista fue uno de los grandes investigadores de escándalos como Agro Ingreso Seguro y otros temas que movieron la opinión pública a comienzos de siglo.

En la citada entrevista de 2022, Pardo contaba cómo fue la muerte de su padre en una época en la que a él ya lo estaban tratando por el tumor.

“Definitivamente no estamos preparados para lo único que tenemos por inevitable. No sabemos cómo morir. Después de que me anunciaran la enfermedad, murió mi padre, y luego mi hermano. El que iba a morir era yo, no ellos. La muerte es inevitable, pero, además, ilógica”, contó en su momento Pardo.