Laura Sarmiento, locutora de La Kalle, sufrió un accidente en Bogotá mientras se desplazaba en una motocicleta que solicitó a través de una plataforma de transporte. En diálogo con Caracol Ahora, la comunicadora y su mamá dieron detalles del siniestro.

(Le puede interesar: Mamá de Laura Sarmiento, presentadora de La Kalle, contó que ella sufrió “lesiones muy fuertes”)

La presentadora reveló que se encuentra muy afectada por lo ocurrido: “Me duele mucho el pecho, la quijada, la cadera y los brazos. Dependo de enfermeras y de mi mamá para poder moverme. Afortunadamente no tengo fracturas, pero sí múltiples contusiones”.

Laura Sarmiento contó cómo se dieron los hechos y explicó que se dirigía a una cita médica por lo que solicitó el servicio de moto por la aplicación de transporte. El trayecto transcurría con normalidad hasta que se percató de que el conductor del vehículo se desplazaba a altas velocidades.

Fue entonces que la comunicadora le solicitó al individuo que condujera más despacio y allí la moto frenó abruptamente y chocó con un taxi, lo que provocó que la locutora saliera volando y terminara sobre el pavimento.

“Yo alcanzo a pedir ayuda. No sabía dónde estaba, ni qué había pasado. Cuando abrí los ojos el conductor me dijo ‘levántese, que no pasó nada’, yo le dije que no podía pararme. Entonces él se agacha, me quita el casco a las malas y ya después no lo volví a ver”, señaló.