Las icónicas maletas, que acompañaron la vida escolar de varias generaciones en el país, han estado presentes en la memoria colectiva colombiana desde la década de los sesenta; de hecho, la compañera de muchos estudiantes de colegio se sigue vendiendo a precios que van desde 61.000 pesos hasta 248.000 pesos.

Qué recuerdos trae esta maleta … Mi papá me regaló una cuando entré a tercero de primaria.. todavía me acuerdo cómo olía …

La fábrica de maletas ABC de Moreno, que tenía aproximadamente 70 años, sigue produciendo en el barrio Galerías de la capital del país; allí, trabajan más de 10 personas que quedaron al mando del hijo de don Manuel.

“La experiencia de las personas habla por sí sola, pues reflejan no solo un sentimiento de recordación icónica tradicional, sino un diseño contemporáneo acompañado de una carga cultural, repleta de colores, texturas y olores típicos del cuero”, destaca la empresa en su portal de Internet.

De acuerdo con Minuto 30, en los setentas la legendaria maleta tenía un costo de 70 pesos; hoy, después de varias décadas de historia a nivel nacional e internacional, es usada por modelos, celebridades y ejecutivos.

“Cuando era chiqui mis papás no tenían con qué comprarme esta maleta, pero moría por tener una. Hace tres años me puse en la búsqueda y la compré, me encanta llegar con ella a mis reuniones formales”, indicó una usuaria de Twitter.