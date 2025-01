En el tranquilo municipio de Madrid, Cundinamarca, una historia de terror sacudió a la comunidad. Lina Johana Gamboa Parra, una mujer trabajadora y madre de dos hijas, alquiló una habitación de su casa a un hombre que, con el tiempo, se convertiría en su peor pesadilla.

Lo que comenzó como una relación cordial entre inquilino y arrendadora, se transformó en una obsesión enfermiza por parte del hombre, quien se enamoró perdidamente de Lina Johana.

A pesar de las insistencias del inquilino, Lina Johana fue clara en su negativa de iniciar una relación sentimental con él. Esta decisión desencadenó la furia del hombre, quien no dudó en atacar a Lina Johana con un arma blanca, propinándole múltiples heridas en el cuello y el rostro. La agresión fue tan brutal que Lina Johana fue dada por muerta en el lugar de los hechos. Sin embargo, la vida le daría una segunda oportunidad.

Aunque Lina Johana sobrevivió al ataque, las secuelas fueron devastadoras. Perdió parcialmente el habla, su visión se vio afectada, tiene dificultades para caminar y sufre de intensos dolores en todo el cuerpo. Además, las heridas emocionales son profundas, ya que el trauma psicológico la acompaña en su día a día. A pesar de las dificultades, Lina Johana se aferra a la vida y lucha por recuperarse.

“Tengo problemas para caminar, para mantener el equilibrio… Estas heridas han causado unas secuelas a largo plazo y tengo pesadillas, ataques de pánico (…) él arremetió en mi contra por reclamarle por acosar.(…) cuando él me ataca y veo que me va a matar lo engañé y le dije que me llevara al hospital para y que si me salvaba iba a tener algo con él “, dijo la mujer.