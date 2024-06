Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

A través de su cuenta de Facebook, Valentina Sánchez, una joven ibaguereña, denunció públicamente una situación de la que presuntamente ha sido víctima desde hace algún tiempo, a manos de quien sería su pareja sentimental.

La joven escribió un corto párrafo en el que resumió su caso. Allí argumentó que un joven identificado con las iniciales N.C. la ha estado agrediendo tanto física como psicológicamente desde hace varios meses. Por esta razón, recurrió a informar a sus familiares y amistades del presunto ataque más reciente, proporcionando fotos como evidencia.

En las imágenes se logra ver bastante golpeada a la altura de su rostro, específicamente en sus ojos, boca y mentón. En compañía de las fotos, escribió:

“Buenas tardes a todos, la siguiente publicación la hago prácticamente para pedir auxilio a gritos ya que vengo maltratada desde hace varios meses por el señor N.C. ya que por sus celos obsesivos cada vez que quiere me golpea y esta vez no pienso callar más sus humillaciónes, sus amenazas maltrato verbal físico y psicológico. Hoy en la madrugada fui víctima de sus celos enfermizos y aquí dejo como prueba en el estado en el que ese señor me dejó y aparte de eso sigue con sus amenazas y palabras hirientes por Whatsapp justificandose que todo fue porque me lo busque. Aquí dejo como prueba el estado en el que me dejó #niunamas2024″.

Como era de esperarse, la publicación ha tenido gran alcance, pues Sánchez cuenta con 7,604 seguidores en esta red social. Cientos de personas han reaccionado a su denuncia y le aconsejan que tome vías legales. Aunque este medio intentó comunicarse con la joven para conocer si hay algún tipo de proceso en la Fiscalía, por el momento no ha sido posible el contacto.

Cabe recordar que en las últimas horas se han registrado dos casos de feminicidio en la ciudad de Bogotá que han dejado consternados a los colombianos.

