Yuri Vanessa Melan Balanta, de 35 años, la mujer que la tarde del domingo fue víctima de un intento de feminicidio en el barrio El Bosque, suroccidente de Barranquilla, permanece hospitalizada a la espera de ser sometida a una cirugía luego de que su exesposo le propinara dos disparos.

En diálogo con Bu Radio Yuri Melan contó que está viva de milagro porque su expareja intentó dispararle a la cabeza, pero el arma se le encasquilló.

“Cuando él empezó a apuntarme, dirigió su arma hacia mi cabeza, pero los primeros cuatro tiros que salían se le encasquillaron y fue cuando yo salí a correr. Igual me pegó dos tiros, uno de ellos que me entró por la axila y me salió por los lados del tórax que no afectó ningún órgano gracias a Dios y el otro disparo que me lo pegó en el brazo”, relató la víctima.