La víctima fue una estudiante de antropología que denuncia a través de su cuenta en Twitter sobre el incidente que ocurrió el pasado viernes 21 de junio, en horas de la tarde.

Hoy, a las 5pm en un B75 la señora de la foto me cogió a mordiscos y golpes. Todo empezó cuando una señora pidió el puesto azul, ella estaba cerca y empujaba para que no la dejarán sentar. pic.twitter.com/WxLnVupluU — Andie (@andiejpardo) June 21, 2019

De acuerdo con su publicación, que fue dada a conocer en el portal de RCN Radio, la mujer mayor la agredió después de que ella se corriera para darle permiso a otra usuaria que había solicitado la silla especial al ingresar en el vehículo público.

La víctima relató que inicialmente le pellizco y le mordió la mano con la que se sostenía de un tubo y, luego, le golpeó la cara y le pegó una patada. Ya en ese punto de la situación, agregó: “Yo le di un puño para soltarme y de una llamé al 123, y, al ver eso, ella se intentó bajar del Transmilenio. Todo el mundo empezó a gritar que no la dejarán bajar, que viera cómo me había vuelto el ojo. Me rompió las gafas”.

Según la universitaria, los usuarios que presenciaron el incidente le dijeron al Policía que hizo presencia en el lugar que no sería la primera vez que esta persona agrede de esa forma.

De hecho, varias personas comentaron el Tweet de la joven afirmando que habían sido atacados por la misma ‘abuelita’ y algunos de ellos se quejaron de la manera en que suele quedar impune.

Me pasó algo similar y con la misma persona en Abril. pic.twitter.com/TYa9GHyLVM — G. (@viasaturno27) June 23, 2019

Se desconoce por qué la señora tiene ese tipo de comportamiento que se ha presentado en estaciones como Av. Rojas y Pradera, según denuncias de usuarios en redes. Otros internautas invitaron a los afectados a iniciar un acto administrativo formal con el fin de obtener resultados por parte de las autoridades, como ocurrió recientemente con el caso del hombre que tocaba indebidamente a las mujeres en Transmilenio.