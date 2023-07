Una mujer narró ante la Fiscalía General de la Nación que el pasado 28 de junio de 2023 en Bogotá fue víctima de una intoxicación en un servicio de la plataforma Didi que pidió en la ciudad. La usuaria vivió la peor experiencia de su vida, a tal punto que se lanzó del vehículo en la Autopista Norte, poniendo en riesgo su propia integridad física, según indicó El Tiempo.

El punto en el que recogieron a la mujer fue en la carrera 54 con calle 152 y el punto de destino era el centro comercial San Rafael, en la calle 134a # 47a. El vehículo que le prestó el servicio tiene las placas JDL457 y es un Renault de color blanco.

Además, el conductor fue identificado como Yan Carlos Jaimes, quien vestía de camiseta negra, pantalón negro de jean, pelo negro corto estilo militar, piel morena y una edad entre los 40 y 47 años, de acuerdo con el citado medio.

Una vez se subió al carro, la mujer empezó a presentir que algo no estaba bien, sobre todo con la actitud del hombre: “Tres minutos después de ir en marcha me empiezo a sentir con temor e intimidada por la actitud del conductor. Le dije que estaba haciendo calor”. Me dijo que si acaso no me daba cuenta de que estábamos en tierra caliente. Yo le respondo: ¿tierra caliente?, y se quedó callado. Con esa respuesta me sentí más insegura y con miedo”.

La usuaria dice que en ese momento empezó a sentir un olor incómodo en el vehículo, por lo que su temor aumentó y decidió llamar a un amigo: “Empiezo a sentirme mareada, confundida, con mucho sueño, decaída. Veía demasiado gas dentro del vehículo”.

Lo que detonó la mayor preocupación de la mujer es que el conductor cogió por el carril central de la Autopista Norte, sabiendo que debía tomar el puente de la calle 134 por la calzada de la derecha. Ella le pidió al conductor que se detuviera para recoger unos documentos, a lo que él hizo caso omiso y ahí fue donde la usuaria decidió lanzarse a la vía.

“Lo hice porque me estaba sintiendo intimidada, con mucho miedo, vulnerada y mareada. Además, sentía miradas hacia mí morbosas. Cuando caigo en plena autopista, transitada por motos y vehículos, me acerqué al vehículo y le grité al conductor que él me iba a hacer daño, que él tenía malas intenciones conmigo”, señaló la víctima en su declaración.

Posteriormente, la mujer fue auxiliada por dos hombres que esperaron a que un amigo suyo llegara hasta el lugar. Fue ahí donde se trasladó a un centro médico y allí le practicaron varios exámenes de rigor, los cuales arrojaron que estaba intoxicada con monóxido de carbono, por lo que le dieron tres días de incapacidad.