El noticiero informó que las autoridades le hacen seguimiento al hombre, “al que apodaron como el ‘agarranalgas’ por la forma como actúa”, gracias a que las placas de la motocicleta en la que se desplazaba, por un sector de la localidad de Bosa, quedaron registradas en un video de una cámara de seguridad.

Al respecto, la mujer contó en el informativo que ella salió muy temprano para dirigirse hacia su trabajo, y que al cruzar por una calle solitaria se vio sorprendida por el acosador.

“Yo fui víctima de acoso por parte de ese motociclista. Llegó y me agarró la cola y me intimidó. Me siento muy insegura en las calles de Bogotá”, comentó ‘Angie’, nombre cambiado que le puso ese medio para protegerle su identidad.