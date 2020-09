Después de retirar el dinero en una entidad bancaria del occidente de Bogotá, el hombre llegó hasta su casa del barrio Los Monjes (localidad de Engativá), donde fue sorprendido por los delincuentes, informó City TV.

Como se ve en el video difundido por Noticias Caracol los ladrones, que llegaron en una moto, lo acorralaron en el andén de su propia casa y lo amedrentaron con armas de fuego.

Según el hombre, en diálogo con City TV, los fleteros lo habrían seguido desde el banco y habrían esperado a que se bajara de su carro y entrara a su casa para cometer el delito.

“Me dijeron: ‘Bueno, la plata. Ya sabemos que tiene la plata ahí’. Yo les di una parte que tenía encaletada. El hombre la cogió, la miró y dijo: ‘No, acá no está completa, usted sacó más plata del banco’. Me cogió el celular del bolsillo y ahí salió la otra parte de la plata”, relató la víctima, en ese canal.