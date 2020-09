green

En la mañana de este lunes, un par de cuentas de Twitter que se dedican a entregar noticias de Cali reportaron que una mujer, que estaba con su bebé en brazos, intentó lanzarse desde el Puente de los Mil Días.

Testigos de la situación alertaron a policías de lo que estaba pasando y la pronta reacción de las autoridades impidió que la mujer saltara. En la única imagen que se conoce al respecto se aprecia que varios agentes rodearon a la madre y que ya había llegado una ambulancia para trasladarla a otro lugar.

Por el momento, no se conocen pronunciamientos al respecto por parte de las autoridades caleñas.

En Colombia, cualquier persona que esté sufriendo problemas de ansiedad, depresión o algún otro asociado a la salud mental o el consumo de sustancias psicoactivas, puede comunicarse con las líneas telefónicas que el Ministerio de salud habilitó en las diferentes ciudades del país, o marcar desde su celular al 192, opción 4.

También puede buscar ayuda en la aplicación Way Pacientes o consultar las preguntas frecuentes alrededor del tema que hay en la página del Gobierno dedicada al coronavirus. No olvide, además, preguntar por los programas que tiene su prestador de salud y no tema agendar una cita con un profesional si cree que la necesita.

A continuación, los reportes que se conocieron en torno a la mujer que habría intentado lanzarse desde un puente en Cali:

Hace pocos minutos se vivieron tensos momentos debido a que al parecer una mujer con un bebé de brazos iba a tomar la decisión de lanzarse desde lo alto del puente de los mil días. Autoridades y ambulancias hicieron presencia en el lugar. pic.twitter.com/UrOpwF39UZ — Entérate Cali (@EnterateCali) September 14, 2020