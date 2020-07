“Nos quedamos anoche en la casa con mi hija. Nos sorprendieron con una explosión que afectó al vehículo y parte de la casa, pero afortunadamente a nosotros no nos pasó nada”, detalló la mujer, en diálogo con Caracol Radio.

La ganadora de ese galardón, y lideresa social de la comunidad del Cauca, agregó que a pesar de hacer la denuncia, las autoridades no se han manifestado.

Señaló que cuenta con dos escoltas y un vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero que ese no sería “adecuado para circular” en ese territorio del sur del país.

“El Gobierno da siempre el vehículo que ellos consideren. Me dieron un carro convencional, pero como ellos hacen los estudios, pues definen qué es lo que uno se merece. La vida de uno como líder no tiene valor; en este país pareciera que nosotros no existimos”, reflexionó la mujer, en esa frecuencia radial.