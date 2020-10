green

Las declaraciones las entregó Ángela del Pilar Ferro en entrevista con Blu Radio, este jueves, y dijo que el brutal ataque que sufrió por parte de su expareja estuvo motivado por los celos enfermizos del hombre.

“Creería que sí, porque Miguel Parra en la relación fue bastante celoso, desconfiaba de todo”, contó la mujer, y explicó la razón por la que decidió poner punto final a la tormentosa relación de poco más de 8 meses:

“El detonante para que yo decidiera terminar con él fue un día que llegó a la casa y yo estaba acostada en mi cama con mi hijo, y se descontroló y me dijo que cómo era posible que yo lo reemplazara, que ese era el espacio de él y que yo no tenía por qué estar en la cama con el niño. Era hasta celoso con mi hijo”.

Ángela Ferro reconoció, en la emisora, que antes de esta pelea ya había “problemas” de pareja porque a Miguel Parra “le molestaba” que ella saliera con sus amigos, que se vistiera diferente y hasta que se maquillara.

De hecho, los dos amigos más cercanos de la mujer y que le ayudaron en todo este proceso, coincidieron al decir en medios que Parra los había amenazado por defender a Ángela.

“De ocho meses que llevan ellos, yo me dejé de hablar con él desde hace como cuatro porque una vez le dije: ‘Bájale, Ángela no está cometiendo ningún error porque ella está con sus amigos y nosotros al ser gais pues no hay problema’. No nos bajaba de maricas, hijueputas y nos decía que algún día nos iba a hacer algo”, aseguró Óscar Salazar.

Todos estos problemas, según Ángela Ferro, llevaban a que su expareja “se descontrolara y discutiera mucho”, pero que ella siempre creyó en la promesas de que todo iba a cambiar con ayuda espiritual y de pareja. “Yo lo quería como para tener una relación sana con él”, agregó.

Ángela Ferro habla de que Miguel Parra es “un peligro para la sociedad”

La joven madre también habló en CM& Noticias, y desde su lugar de recuperación dijo que los médicos le han explicado que está “viva de milagro”, y por eso considera que “Miguel es un peligro para la sociedad, definitivamente”.

“Es importante recordar que él me atacó no una sino siete veces. Me golpeó en diferentes partes del cuerpo, amenazó con un hacha a mi hijo, de 12 años, y no cabe la duda de que es un peligro y que no puede estar libre”, agregó.

En cuanto a Parra, el noticiero dijo que estaba siendo trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá y que la Fiscalía pedirá una pena no menor a 40 años de prisión.