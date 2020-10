La mujer, que hoy se recupera de las heridas, contó su caso en CM& Noticias a propósito del intento de atraco en el que fue asesinado un hombre dentro de un bus del sistema Transmilenio, el jueves pasado, pues dijo que hubo un momento en el que pensó que los delincuentes la iban a matar por el celular.

“Me apuñalaron y me robaron, pensé yo, pero no me había dado cuenta de que no se había alcanzado a llevar el celular. Y yo empecé a gritar: ¡Agárrenlo que me apuñaló!, porque lo único en mi mente era que lo agarraran antes de morirme”, aseguró Giudany Betancourt.