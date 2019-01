Castillo concedió una entrevista este lunes con La F.M., y allí contó que aunque guardó silencio durante todo este tiempo finalmente se decidió a hacer público el tema luego de que la esposa del concejal Hollman Morris, Patricia Casas, lo denunciara por maltrato intrafamiliar y llevara su caso a los medios de comunicación.

Según contó la mujer, los supuestos acosos sexuales comenzaron desde cuando ella empezó a trabajar en el área de apoyo normativo.

“Además de las típicas frases por ir en falda, vuelvo y lo digo: soy de rasgos morenos, un día empezó el primer comentario, salió alusivo al tema de que quería estar con una morena y me picaba el ojo. Una vez salimos a almorzar con todo el equipo, me pidió que me sentara al lado de él y me tomó de las piernas. En ese momento yo empecé a distanciarme del equipo, a distanciarme un poco de toda la parte del trabajo y pues de la parte laboral”, aseguró Castillo en la emisora.