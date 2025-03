El pasado 14 de febrero de 2025, el mundo de la música en Colombia se paralizó con la muerte de Zair Guette, el reconocido cantante de música regional mexicana. Han pasado varias semanas desde el lamentable suceso y siguen surgiendo dudas sobre el caso, teniendo en cuenta que no hay claridad sobre los autores del crimen.

(Vea también: “Lo vendió por dinero”: dura revelación sobre amigo de Zaír Guette, antes del asesinato)

Recientemente, la familia del artista habló en el pódcast ‘Más allá del silencio’, de Rafael Poveda, espacio en el que se revelaron particulares datos sobre el supuesto contrato que respaldaba la visita de Guette al Valle del Cauca, departamento en el que fue asesinado.

Sobre el tema, ‘Toñito’, el hermano del cantante, aseguró que él solía hacerse amigo de quienes lo contrataban y que para el proceso de contratación se solicitaba un número de cédula y un contacto de referencia, teniendo en cuenta que Zair Guette ya era una figura pública.

Según el hermano del joven, la contratación actualmente la llevaba la pareja de Guette, por lo que ellos no estaban enterados del viaje del cantante a Ginebra, Valle del Cauca. Previamente, la mujer supuestamente había asegurado que todo estaba en orden.

“Yo no sé por qué yo no llevaba la contratación, la contratación la llevaba la esposa de él, Blanca. No sabía yo sinceramente que él iba a viajar para allá. […] La vez que fuimos a hablar con ella, ella me dijo que había contrato, que había una cédula y un número”, expuso ‘Toñito’.

Ahora bien, el familiar del cantante expuso que luego la mujer aseguró que no había un contrato, solo un número de cédula. Nadie habría recomendado a la persona que contrató a Guette, al punto que supuestamente no se tenía ningún nombre que diera pistas sobre el caso.

“La esposa de él nos dice que no hay contrato, hay una cédula, pero no hay una persona que lo recomienda y sinceramente es extraño, porque si te pones a mirar, no hay ninguna garantía para él. […] No sabemos ni el nombre, no sabemos nada”, añadió el hermano del cantante.