El asesinato del cantante Zaír Guette sigue dejando muchos detalles al azar sobre la manera en la que fue brutalmente atacado y torturado en una vereda cercana al municipio de Ginebra, Valle del Cauca. El artista fue encontrado sin vida junto a su mánager, Teddy Vergara, quien fue hallado agonizando y falleció horas después en un centro médico.

Aunque se sabe que Zaír Guette apareció en un panfleto amenazante y hasta con la hija del ‘Nene’ Mackenzie, todavía no se ha confirmado que su muerte tenga relación con la banda criminal que publicó el cartel y hasta ahora lo que se sabe es que el artista habría caído en una trampa, donde posteriormente lo asesinaron.

¿Cantante Zaír Guette estaba en malos pasos?

En el programa Bajo Sospecha, de Pulzo, hablamos con Edwin Ocampo, parasicólogo de la emisora Mix, nuestro medio aliado y dio nuevos detalles que él vio acudiendo a la carta de los ángeles. En primer lugar, indicó que Zaír Guette estaba en malos pasos.

“El personaje no estaba bien relacionado. Estaba metido en cosas que no debía y con personas que no debía. Al no tomar decisiones coherentes, ya él tenía la sospecha de que pasaba algo, antes de morir sentía que algo pasaba. Todos sentimos esa conexión con la muerte y vamos desatando pasos”, señaló.

También, aseguró que en este caso hay un allegado al cantante que estaría directamente relacionada con el asesinato: “Hay una conexión con otra persona, se ve un nombre donde el personaje fue el intermediario para dar la conexión con los criminales. Las malas relaciones donde nos llevan. Tiene que ver con un amigo, siempre andaba en el combo de él, eran 4 hombres, de los cuales uno era más cercano a su proyecto musical. Hay un amigo que sabe mucho y sabe quién fue la persona que lo asesinó”, dijo Ocampo.

Finalmente, dijo cómo fue que Zaír Guette habría caído en la trampa que terminó costándole la vida y todo por estar mal rodeado de amistades: “La persona es incógnita hasta el día de hoy y dentro de la investigación se ve que no han podido dar con el paradero, a pesar que los vieron muchas veces. Él hasta lo acompañaba a sus conciertos. Lo vendió, siempre tuvo amigos que lo traicionaron, pero esta persona siendo amigo, lo traicionó y lo vendió por dinero”.

