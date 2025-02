El 14 de febrero, la comunidad de Ginebra, Valle del Cauca, y el género de la música popular colombiana, fueron sacudidos por la noticia del fallecimiento de Zaír Guette, un reconocido cantante oriundo de Barranquilla. Los detalles que surgieron tras su muerte no han hecho más que aumentar la consternación entre sus seguidores y allegados.

(Lea también: “Pa las cocas”: revelan video de cantante de Factor X asesinado, contando fajos de billetes)

Según informes, antes de su trágica muerte, Guette había sido amenazado, lo que agrega una capa de inquietud sobre las causas de su deceso. A raíz de esto, se dio a conocer un panfleto que no solo mencionaba a Guette, sino que también incluía los nombres de otras figuras públicas como Paula Mackenzie, hija de un exfutbolista emblemático del Junior, y Jesús Romero, otro músico de la región.

Este documento ha suscitado bastante preocupación por su posible vínculo con el fallecimiento de Guette. Al respecto, Jesús Romero ha declarado en el programa ‘La red’, de Caracol TV, sentirse preocupado por los hechos que rodearon la muerte de su colega, aunque se ha reservado más comentarios sobre su propia experiencia con las amenazas.

“No me han amenazado, no me ha llegado nada a mi teléfono. No me han hecho ninguna llamada, no sé por qué aparezco en ese panfleto. No me explico, no tengo ninguna relación con esa gente, yo me dedico 100 % a la música y no sé por qué aparecí ahí. Estoy algo preocupado por el contexto en que todo esto ocurrió”, señaló el cantante.

La tragedia no concluyó con la muerte de Zaír Guette. Poco después del fallecimiento del cantante, su mánager, Teddy Vergara, también fue encontrado sin vida, lo que profundizó el duelo entre familiares, amigos y seguidores.

Lee También

Cómo fue el velorio de Zaír Guette y su mánager en Barranquilla

Los cuerpos de ambos fueron trasladados a Barranquilla, donde se llevaron a cabo sus honras fúnebres. En un emotivo acto, el cuerpo de Bomberos de Barranquilla rindió tributo a Guette y Vergara, reconociendo su contribución al ámbito musical. La conexión entre las amenazas previas, el panfleto distribuido y las muertes no está clara, y esa falta de certeza solo intensifica el dolor de aquellos que todavía esperan respuestas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.