Más de once días después del trágico hallazgo de Zaír Guette y su mánager Teddy Vergara, en una zona rural de Ginebra, Valle del Cauca, con signos de tortura y tiros de gracia, las investigaciones continúan para determinar los móviles del doble homicidio que sacudió la escena musical de la costa Caribe.

(Vea también: Apareció otro cantante mencionado junto Zaír Guette en panfleto: “Estoy algo preocupado”)

Así las cosas, según reveló Semana, las pesquisas se están llevando a cabo, por el momento, en Valle del Cauca. Uno de los detalles clave de los que se valen las autoridades es el cruce información con las empresas de telefonía y las antenas, para identificar a todas las personas con las que se comunicó Guette antes del trágico desenlace.

Adicionalmente, una pista que se había mencionado previamente sigue en el panorama de los investigadores y está relacionada con el rastreo del pago que recibió el barranquillero por un concierto.

“La hipótesis que toma más fuerza en este momento es un posible problema que incluyó el dinero de una presentación. Tiempo después, se habría registrado esta retaliación, pero nada es confirmado y están recopilando todo el material probatorio”, señaló el informante de la revista.

Además de ello, el material probatorio incluye largas horas de grabaciones de cámaras de seguridad, con lo que buscan establecer la ruta que siguieron los dos occisos en el departamento.

(Lea también:“Pa las cocas”: revelan video de cantante de Factor X asesinado, contando fajos de billetes)

¿Qué hipótesis hay sobre el asesinato del músico Zaír Guette?

La más mencionada sugiere que Guette, ex participante de ‘Yo me llamo’, recibió amenazas en su residencia en Atlántico antes de su muerte. Un amigo, conocido artísticamente como ‘Engell Melody’, mencionó en Facebook que Guette había sido amenazado en Barranquilla, pero no en el lugar donde fue asesinado.

Poco después de su fallecimiento, se viralizó un panfleto de los ‘Excosteños de Sebastián’, en el que se señalaba a Guette y a otros, incluida Paula Mackenzie, hija del exfutbolista Oswaldo ‘Nene’ Mackenzie, como objetivos militares.

Otra hipótesis apunta a una posible vinculación de Guette con el narcotráfico, aunque estos datos no han sido confirmados y el caso sigue en investigación. Según informes difundidos por algunos medios, el atlanticense podría haber tenido relación con Carlos Vega Daza, un narcotraficante asesinado en febrero de 2024, perteneciente al clan Vega Daza, conocido por sus actividades ilegales desde los años 70.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.