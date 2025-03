El trágico suceso en el que perdieron la vida el cantante Zaír Guette y su amigo Teddy Vergara Álvarez sigue siendo objeto de investigación y especulación en Colombia. Ambos fueron encontrados gravemente heridos en una zona rural del Valle del Cauca, más precisamente en el sector conocido como Barranco Alto, cerca del municipio de Ginebra.

Según información publicada por la revista Semana, las pesquisas actualmente se centran en el Valle del Cauca, donde se están recolectando y cruzando datos con empresas de telefonía para descubrir con quién se comunicó Guette antes de su muerte. Uno de los indicios que sigue siendo clave en la investigación y que ha sido mencionado previamente es el seguimiento del dinero que Guette había recibido por una actuación reciente.

Precisamente, su madre, Linda Rago Henríquez, habló con el medio Impacto News y se refirió a ese dinero, revelando que el compañero al que también mataron y que estaba con Zair no era su representante, como se llegó a decir en su momento.

“Hasta donde yo tengo conocimiento, la esposa de Zaír dice que la contactan para una contratación solo con pista en la que le abonan el 50 %, que eran 12 millones, es decir le dan 6 millones y se los hacen llegar a su corresponsal bancario. Su mánager no era Teddy, era su acompañante, la mánager era Blanca Salazar, su mujer y mamá de sus niñas. Teddy era su compañero y quien se encargaba del sonido, era el amigo”, indicó la mamá.

La madre también compartió en dicha entrevista la corazonada que ella tiene sobre quién puede estar detrás del crimen de Zaír Guette y relató qué fue lo más reciente que supo de su hijo, antes de conocer que lo habían matado: “Con lo poco que he escuchado y he visto, tenía que ser alguien que odiara mucho a Zaír. Siento yo como mamá que no merecía tanto tampoco. Él llega a Barranquilla el 11 de febrero desde Bogotá con la mamá de las niñas, él me visita el 12 y el 13 veo en Instagram diciendo que un viaje definía muchas cosas. Hasta ese momento fue lo último que vi de él”.

En cuanto a la aparición de Zaír en un panfleto, la madre contó en el citado medio cómo vivió ese momento y qué le decía su hijo de esa situación: “No dormía, temía que eso fuera para acabar con la vida de mi hijo. De hecho, todo el tiempo le escribía, le hablaba, para mi era un aliciente ver un estado de Instagram de él. Eso me producía tranquilidad, pero mi vida era una zozobra, me daba miedo”.

¿Qué se sabe de los responsables de la muerte de Zaír Guette?

También, la señora aseguró en el medio regional que nunca supo nada de malos pasos de su hijo y que hasta donde ella sabía no tenía relación con criminales: “De bandas delincuenciales no podría decir, lo que he venido a decir es hasta ahora que han salido tantas cosas. Hasta donde yo sé, nunca lo vi, siempre lo aconsejé, lo único que pude ver fue cuando sucedió lo de los Vega Daza, que era un contrato y no directamente de la familia de ellos, nosotros no tenemos que ver con esas personas”.

Finalmente, la mujer da un mensaje a las autoridades y describe cómo han sido estos últimos días después de la muerte de Zaír Guette, de la que todavía no hay responsables: “Pido que el caso de mi hijo se esclarezca, sea cual sea el motivo por lo menos nos apoyen para aclarar todo esto. Vivo en zozobra porque no sé nada, ni mi hijo descansa en paz, ni yo descanso en paz. Es una verdad que yo deseo saber, porque yo lo miro y siento que sus ojos me persiguen, yo miro a un lado y a otro y siento que me persigue”.

