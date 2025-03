El trágico asesinato del cantante Zaír Guette conmocionó a sus seguidores y seres queridos. El artista, reconocido en la escena musical, fue secuestrado tras salir de un concierto y luego asesinado, en un hecho que aún es investigado por las autoridades. Sin embargo, en medio del dolor de su familia, un mensaje inesperado ha salido a la luz.

El parapsicólogo Edwin Ocampo, en conversación con el programa Bajo Sospecha, de Pulzo, aseguró que el cantante habría enviado una advertencia y una petición a sus familiares.

Según Ocampo, el cantante aún busca protegerlos, tal como lo hizo en vida.

“Él siempre buscó protegerlos, siempre fue la cabeza de la casa como si fuera el papá. No era una mala persona, pero aceptó cosas que no debía”, afirmó en el programa.

Además, según el mensaje que habría recibido de los ángeles, Zaír Guette también quiere evitar que su familia tome decisiones impulsivas en busca de justicia por su cuenta.

“Los ángeles dicen que él quisiera dar el mensaje de que es importante que su familia deje todo en manos de la justicia. Ellos quieren hacer justicia por su propia mano y eso no es bueno. Él quiere que todo se aclare por la vía legal y que sean precavidos”, expresó Ocampo.

Otra de las preocupaciones tras el crimen es si los allegados de Guette corren algún tipo de riesgo. Sin embargo, según el parapsicólogo, no estarían en peligro, aunque podrían tomar la decisión de salir del país.

“Ellos no tienen nada que ver, ellos no fueron los que tomaron malas decisiones. No los veo en riesgo, pero los veo hasta saliendo del país”, aseguró.