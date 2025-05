El fallecimiento del actor y director, a pesar de que tenía 84 años y había sido diagnosticado con un cáncer de vejiga, tomó por sorpresa a sus seguidores y compañeros de arte. Y eso porque hace menos de un mes había aparecido en sus redes sociales y en medios de comunicación hablando de cómo se sentía.

Una de sus últimas conversaciones públicas fue con El Espectador. Allí, Amuchastegui dijo que estaba “regular” de salud porque a esa edad “le empiezan a aparecer achaques de todo tipo”. “No me puedo quejar tampoco porque todavía me mantengo, camino, articulo los pensamientos y sé hablar bastante bien. Por ese lado no me puedo quejar”, explicó. Sin embargo, añadió: “De trabajo pasa lo que ha pasado los 60 años que llevo dedicado a esta profesión. Hay momentos en los que hay trabajo, y otros donde no lo hay. En este momento estoy atravesando uno de estos baches en los que no hay trabajo porque se ha detenido mucho la producción de televisión. En Teatro sigo peleando para que me den una oportunidad. En este momento, es muy competido. A uno lo van olvidando y eso es normal. Eso es ley de vida”.

Pero el último video que publicó Kepa Amuchastegui refleja una realidad que era visible para muy pocas personas. El reconocido actor dijo que como consecuencia del cáncer había perdido una gran oportunidad de empleo y estaba muy limitado físicamente.

Como consecuencia de la inmunoterapia, la única alternativa que tenía para tratar el cáncer de vejiga, Kepa dijo: “Llegados a este punto inutil, decirles que no podré seguir trabajando en lo que sé hacer: actuar, dirigir, escribir. Por lo tanto, no podré seguir percibiendo dinero. Es por esa razón que acudo a los que me han seguido en todo este tiempo y a aquellos que buenamente quieran para que me colaboren con su ayuda”.

Para recibir esa ayuda, las personas que rodeaban al actor abrieron la oportunidad de donar por Nequi, inscribiéndose en la cuenta de YouTube o de patrocinarlo a través de Patreon. Así lo expresó en su momento:

Los resultados de esa actividad nunca fueron revelados, pero las tristes palabras que dijo Kepa sobre su condición de salud acabaron su vida en menos de un mes, pues ese video fue publicado el 28 de abril, y la muerte del actor fue este 27 de mayo.

El fallecimiento del actor y director, al parecer, tomó por sorpresa hasta a los mismos actores y actrices que compartieron con Kepa en la afamada serie colombiana. Una de las primeras en pronunciarse fue Natalia Ramírez, quien se expresó en un largo mensaje de despedida.

Pero también lo hicieron los protagonistas de ‘Betty’. Jorge Enrique Abello, con quien compartió set como padre e hijo, y Ana María Orozco, se manifestaron con una fotografía en sus historias.

Además de sus compañeros de set en esa novela, artistas de otras series y obras de teatro en las que él participó como actor y director se expresaron y despidieron al que consideran un ícono de la televisión colombiana.

