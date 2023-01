La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en un evento público, manifestó su rechazo a la propuesta de humanización del sistema carcelario, justicia restaurativa y reforma del sistema penal, que propone el Gobierno Nacional, pero desde allí defienden dicha iniciativa.

(Le puede interesar: “Es totalmente falso”: Mauricio Lizcano respondió a denuncias de acoso)

Mauricio Lizcano, actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, DAPRE, defendió la propuesta de humanización del sistema carcelario, justicia restaurativa y reforma del sistema penal que propone el Gobierno.

“Parte de esas reformas se están presentando, yo que la conozco le puedo decir a la ciudadanía que esto no es un proyecto de excarcelación, es que precisamente sobre la reforma hay mucha especulación, hay demasiada falta de información, que no es culpa de los ciudadanos precisamente producto de que los textos no están. Le pedimos a los ciudadanos es un poco paciencia para estudiar el texto. Todo el mundo hace debates sobre temas que no están presentados a la ciudadanía y eso genera ansiedad o tensiones. Le podemos dar parte de tranquilidad a la ciudadanía es que no el Gobierno está pensando en ningún proyecto de excarcelación, es simplemente un proyecto que humanice el trato penitenciario para que haya una verdadera política de resocialización de los presos en Colombia”, indicó Lizcano.