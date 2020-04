View this post on Instagram

Desde clínica oftalmológica del caribe sólo podemos decir ¡GRACIAS! Por cada oración,palabra de aliento y mensajes cargados de positivismo. Hoy nos complace comunicar, que nuestro director Científico Dr. @luisescaf ha salido de UCI. Agradecemos también a todo el equipo médico, paramédico y administrativo de la institución hospitalaria en donde estuvo hospitalizado. Y por último,pero no menos importante, damos las gracias a Dios por el milagro de la vida de nuestro director Dr. @luisescaf 💙👁