A propósito de la muerte accidental de los hermanos López Torres, el médico —especialista en medicina del dolor y egresado de la Universidad Nacional y la FUCS— le explicó a este medio los efectos que causa este poderoso analgésico opioide, que es de libre venta en droguerías, y por qué no debe suministrarse a niños.

“Lo más importante es que el Tramadol no debe darse a niños menores de 12 años por todas las alertas que se han establecido desde la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos, por sus siglas en inglés). No es que esté prohibido en la población pediátrica, sino que no debe darse a niños o menores de 18 años que tengan problemas respiratorios, alguna neumopatía o cirugía de tipo otorrinolaringológica”, aclaró el médico.