View this post on Instagram

MÉDICA DE LA ESTRELLA FUE AMENAZADA POR SUS VECINOS Y SE IRÁ DEL MUNICIPIO La médica Juana Cerra denunció que durante la cuarentena ha sido agredida al menos unas 5 veces. Recientemente encontró amenazas de sus vecinos escritas en el pasillo de acceso a su apartamento en el municipio de La Estrella. La @alcaldiadelaestrella rechazó los hechos y pidió respeto para los profesionales de la salud. La médica aseguró que en los próximos días se mudará a otro municipio. Toda la historia en nuestra BIO. #LaEstrella #Salud #Coronavirus