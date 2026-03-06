Las imágenes muestran a un hombre acosando, insultando y amenazando a su expareja dentro de una vivienda, mientras la víctima pedía ayuda desesperadamente a las autoridades.

(Lea también: Denuncian presunto caso de acoso a pasajera en vuelo de Avianca: “Le estaba dando besos”)

El hecho ocurrió en el barrio Popular 1, en el nororiente de Medellín, donde la mujer decidió hacer pública la situación que vivía mediante transmisiones en vivo para evidenciar el hostigamiento que, según denunció, sufría por parte de su expareja.

En los videos difundidos se escucha al hombre lanzar insultos y amenazas, mientras la víctima relata el temor que siente por su seguridad y la de sus hijos.

En una de las grabaciones, el hombre aparece dentro de la vivienda y se le escucha decir frases amenazantes contra la mujer. Entre los gritos, en el video se alcanza a oír: “No te salva nadie (…) No vengan, manipuladora”.

Mientras el sujeto continúa con los insultos, la mujer intenta contactar a las autoridades. En la grabación se escucha cuando realiza una llamada solicitando ayuda.

“Hola buenas, cuadrante, necesito que me colaboren en el Popular 1, por favor ayúdenme”, dice la víctima mientras proporciona la dirección de la que sería su residencia.

Las imágenes también muestran un momento especialmente angustiante cuando el hombre insiste en quedarse en la vivienda y comienza a amenazar con dañar algunos enseres del lugar.

La difusión de los videos activó una articulación entre la Policía Nacional de Colombia y las secretarías de Seguridad y de las Mujeres, con el fin de atender el caso.

Tras las acciones coordinadas de las autoridades, fue capturado John Freddy Alzate Escudero, señalado como el presunto responsable de las amenazas y del acoso.

De acuerdo con las autoridades, la mujer estaría siendo víctima de violencia vicaria, amenazas y persecución, por lo que se activaron las rutas institucionales de atención para protegerla.

