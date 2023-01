Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que entre este martes 31 de enero y el viernes 3 de febrero se suspenderá el servicio de acueducto en varias zonas de Medellín y el norte del Valle de Aburrá.

La empresa precisó que la medida es necesaria para que se adelanten algunos trabajos de mantenimiento en las redes de acueducto y de lavado de tanques.

En total, serán cerca de 72.073 hogares y empresas los que se verán afectados por las restricciones.

En el caso del municipio de Bello, la suspensión arrancará desde las 8:00 de la noche de este martes 31 de enero y se extenderá hasta las 4:00 de la madrugada del miércoles.

EPM precisió que allí serán cerca de 47.794 usuarios afectados, de los barrios: “Zonas Industriales 1, 2 y 3, Panamericano, Ciudad Niquía, Ciudadela del Norte, Las Granjas, Centro, Prado, La Estación, Manchester, Rincón Santo, San José Obrero, Santana, Congolo, Andalucía, El Rosario, Pérez, Suárez, Salento, Central, Puerto Bello, El Mirador, Pachelly, Los Alpes, El Ducado, La Aldea, Altos de Niquía, Espíritu Santo, Playa Rica, El Carmelo, Marco Tulio Henao, Urapanes, Niquía Bifamiliar, El Trapiche, La Selva, El Cairo, Buenos Aires, El Paraíso, La Milagrosa, Briseñito, El Porvenir, La Mesa, Altavista y Nazareth”.

En el norte de Medellín, los cortes arrancarán este miércoles a las 11:00 de la mañana y se extenderán hasta las 9:00 de la noche.

En este sector serán 11.113 usuarios afectados, de los barrios: “Versalles No. 2 (Santa Elena), La Cruz (Santa Elena), Oriente (Santa Elena), Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo (Santa Elena), San José La Cima No. 1, La Avanzada (Santa Elena), María Cano Carambolas, San José La Cima No. 2, La Salle, El Compromiso (Santa Elena), La Esperanza No. 2 (Santa Elena), Bello Oriente, La Cruz y La Honda”.

El jueves 2 de febrero, entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, el turno será para el municipio de Bello, en el área comprendida entre la calle 20F hasta calle 27 (entre carrera 77 y carrera 83) y la calle 20F hasta calle 20B (entre carrera 77 y carrera 78).

En estos mismos horarios, también habrá cortes en los barrios El Triunfo (San Cristóbal), París, El Progreso No. 2, Mirador del Doce y Picachito de Medellín.

Por su parte, en el municipio de Copacabana, la suspensión del servicio empezará a las 7:00 de la noche de este jueves 2 de febrero y se extenderá hasta las 5:00 de la madrugada del viernes 3 de febrero.

Allí la medida abarcará a los barrios Centro Simón Bolívar, El Remanso, La Asunción, La Azulita, La Misericordia, Las Vegas, Machado, Pedregal, Porvenir y Tobón Quintero, precisó EPM.

Finalmente, en Medellín también habrá cortes que arrancarán el jueves a las 7:00 de la noche y se extenderán hasta las 5:00 de la madrugada del viernes, en los barrios Doce de Octubre No.1 y 2, Picacho y San Martín de Porres.

EPM recomendó a los usuarios afectados hacer un uso racional del servicio y alistarse previamente a los cortes programados.

En caso de consultas y reclamos, la empresa tiene habilitada su línea de atención telefónica (604) 44 44 115 y sus canales de atención virtuales.