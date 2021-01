green

La Alcaldía de Bogotá despertó la preocupación de muchas personas del país por la cuarentena que deben cumplir los habitantes de las localidades de Engativá, Suba y Usaquén. La angustia de que las autoridades locales tomen futuras decisiones, que impliquen un confinamiento estricto, aumenta debido a que el 2020 fue una época complicada para la economía y este año parecía ser el alivio que todos esperaban.

Sin embargo, parece que no hay otro camino. Los contagios por coronavirus incrementan y la ocupación de las UCI se llena progresivamente. Ayer se registraron más de 10.000 casos y más de 200 muertes causadas por la COVID-19 en el país.

A pesar de esta situación, no se contempla una cuarentena estricta en las principales ciudades del país, pero sí algunas medidas como el toque de queda y el pico y cédula, esta última aplicada desde hace varios días.

Toque de queda en Cali

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha confirmado en redes sociales que la ciudad tendrá toque de queda para este fin semana. Esto aplicará desde el viernes 8 de enero a las 9 p.m. hasta el lunes 11 de enero a las 12 del día; incluye ley seca.

Aquí está la publicación en Twitter en la que el mandatario oficializó la decisión:

Buenos Días

Caleños y Caleñas recuerden, desde el viernes (9 p.m) tenemos toque de queda y ley seca continuo hasta el lunes 11 de enero a las 12 del día.

Liderazgo, ciencia y tecnología, gobernanza y disciplina son necesarios para superar la crisis

Siempre #CaliUnidaPorLaVida — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) January 5, 2021

También, el pico y cédula seguirá aplicando durante los próximos días en Cali con el fin de evitar las aglomeraciones en diferentes sitios públicos.

Medellín, las medidas para el puente de Reyes

En el departamento de Antioquia se ha extendido la alerta roja hospitalaria, que quiere decir que no se pueden realizar intervenciones quirúrgicas no esenciales para no llenar con más rapidez las UCI. También un toque de queda desde el miércoles hasta el lunes con un horario de 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. de cada día. También está el pico y cédula que se viene aplicando.

Adicionalmente, Daniel Quintero Calle se pronunció en su cuenta de Twitter y dijo que el día de hoy tendrá una reunión con el Gobierno Nacional para determinar qué otras medidas tomar. Aquí está la publicación del Alcalde de Medellín:

Hemos terminado reunión con Gobierno Nacional. Evaluamos resultados de las medidas tomadas en Diciembre. Mañana nos reuniremos de nuevo con más información de la curva epidemiológica para tomar las medidas más adecuadas para este festivo de Reyes. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 4, 2021

Santander con toque de queda

Continuando con la misma línea que se siguió en el pasado fin de semana, el Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, afirmó que desde el viernes 8 a las 9 p.m. hasta el martes 12 de enero a las 6:00 a.m. se aplicará un toque de queda departamental y el pico y cédula seguirá con normalidad en municipios como Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.

Esta es la aclaración de Aguilar en su cuenta de Twitter:

🚨Santandereanos, luego del PMU desarrollado junto a los señores alcaldes, gremios, fuerza pública y nuestra sala situacional de COVID-19, decretamos las siguientes medidas restrictivas para este fin de año. ⬇️ pic.twitter.com/bXFGFSaCvf — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) December 29, 2020

Otras ciudades que no contemplan la cuarentena estricta

Al igual que en las regiones mencionadas, otras como la costa atlántica y el Eje Cafetero no esperan que se decrete una cuarentena estricta como en algunas localidades de Bogotá. Por supuesto, los toques de queda, ley seca y el pico y cédula son las medidas que algunas ciudades aplicarán a falta de conocer las restricciones oficialmente.

En Ibagué la situación también es preocupante por lo rápido que se están llenando las UCI. Allá se aplicará un toque de queda para el puente de Reyes que inicia el viernes 8 y finaliza el domingo 10 de enero a las 10 de la mañana.

Igualmente, aún están en constante análisis y no se descarta una cuarentena parecida a la de la capital de Colombia.