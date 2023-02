Este miércoles se lleva a cabo la segunda jornada de protestas de la semana. Esta vez fue la oposición la que salió a las calles para manifestar su rechazo a las reformas anunciadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Luego de las marchas en favor de Petro, que terminaron con un discurso detallando en qué consistirá la reforma laboral y pensional que se avecina, las cuales, según él, buscan beneficiar a los trabajadores de Colombia, la oposición tuvo su turno para rechazar dichos proyectos al considerarlos perjudiciales.

Las personas que marchan contra las políticas del presidente detallaron por que no respaldan sus proyectos bandera, entre ellos, la reforma a la salud, pensional y laboral.

“Estamos muy preocupados por las reformas. No tienen coherencia y son pura improvisación. La de la salud no tiene ni presupuesto, la tramitan como no es, con una mediocridad que espanta. El sistema es objeto de mejora, pero lo que quieren es acabarlo. Quieren arruinar el país”, dijo a Pulzo Javier Borda, uno de los manifestantes.