Este miércoles, la oposición salió a las calles para protestar contra las reformas anunciadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. En Bogotá, los marchantes se citaron en el Parque Nacional y allí les surgió un lío porque no sabían a qué punto dirigirse.

(Lea también: Marchas en Bogotá hoy EN VIVO: qué calles están cerradas y cómo está Transmilenio)

Según explicaron en Blu Radio, los manifestantes pretendían llegar hasta el Centro Administrativo Nacional (CAN). Sin embargo, cambiaron de planes a última hora y anunciaron que el destino será la Plaza de Bolívar, lo cual provocó confusión.

‘Pacho’ Santos, confundido durante marchas en Bogotá hoy

El exvicepresidente manifestó que hasta él se confundió por el cruce de información sobre el destino de las movilizaciones en la capital del país y aprovechó el desorden para lanzar dardos contra Petro.

“Unos dicen que vamos para la Plaza de Bolívar y otros que para el CAN. Pa’ donde me digan voy, si me dicen vamos para el abismo, a ese si no voy”, dijo en tono jocoso el exembajador de Colombia en Estados Unidos.

El exvicepresidente @PachoSantosC habla sobre la jornada de protestas de hoy contra el gobierno del presidente @petrogustavo. Vía @CaracolRadio @BotteroJuan95 pic.twitter.com/MhzAR0OFki — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 15, 2023

Lee También

Santos agregó que está contento por la alta afluencia de personas en las marchas de la oposición en las diferentes ciudades del país y detalló por qué razones decidió salir a las calles.