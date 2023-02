El presidente Gustavo Petro salió en defensa de los proyectos que radicó ante el Congreso y aprovechó para anunciar que presentará dos reformas más: pensional y laboral, esta última, incluirá un cambio clave que podría aumentar significativamente el sueldo de los empleados.

“Vamos a presentar también la reforma laboral, una reforma a la ley 50 y ley 100, las leyes del neoliberalismo. ¿Qué pretendemos en la reforma laboral? Que el día termine a las 6 de la tarde, no a las 10 de la noche, pretendemos que exista un sábado y domingo que se consideren días de descanso”, aseguró el jefe de Estado.

Horas extras cambiarán con reforma laboral en Colombia

El jefe de Estado precisó que si se labora después de esas horas o en esos días de la semana habrá derechos a un pago extra: “Y que por tanto al trabajar más allá de las 6:00 p.m. o un sábado o un domingo haya extras en el salario”.

“El capitalismo no crece sobre la base del trabajo esclavo. La productividad no nace de extender la jornada de trabajo, no nace de intensificar el trabajo de la gente. Nace de vincular el saber a la producción”, expresó Petro en su discurso.

El cambio que propone el presidente llevaría a que las empresas gasten más dinero en pagar a sus empleados por hacer los turnos laborales de la noche. De hecho, Fenalco advirtió que afectaría las finanzas de los empleadores.